Холодное и «скользкое» воскресенье пообещали ряду регионов Казахстана

На севере Кызылординской области ожидаются гололед, ночью и утром в центре области — туман. Ветер на севере области — 15−20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки с температурой в районе 1 градуса. В центре, на севере области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на западе области высокая пожарная опасность.