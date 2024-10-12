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Южный Урал ощущает влияние наполненного арктическими воздушными массами антициклона

В зоне его влияния прогнозируется спокойная и преимущественно солнечная погода.

Сейчас в Олбани: +17° 8 м/с 59% 751 мм рт. ст. +9°

Ночью 13 октября на юге Челябинской области местами еще пройдет небольшой снег, минус 6−11, в горах и низинах — до 16 мороза. Днем в воскресенье при переменной облачности преимущественно без осадков, от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью и утром кое-где на севере ожидаются туманы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти 3−8 м/с, на юге локально порывы до 13 м/с.

Непосредственно в Челябинске преимущественно без осадков, предстоящей ночью минус 7−9, завтра днем — от минус 1 до плюс 3 градусов.

Ранее синоптики говорили, что 13—14 октября в связи с выходом на Южный Урал арктического антициклона осадки прекратятся, ветер ослабеет. Ночные температуры будут еще ниже — минус 6−11, в горах и низинах — до 16. Дневной прогрев ожидается интенсивным: в воскресенье до плюс 4, понедельник — 7 градусов. Но, по расчетам синоптиков, аномалия среднесуточных температур составит 4−6 градусов в сторону холода.