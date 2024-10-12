Южный Урал ощущает влияние наполненного арктическими воздушными массами антициклона

Ночью 13 октября на юге Челябинской области местами еще пройдет небольшой снег, минус 6−11, в горах и низинах — до 16 мороза. Днем в воскресенье при переменной облачности преимущественно без осадков, от минус 1 до плюс 4 градусов. Ночью и утром кое-где на севере ожидаются туманы. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северной четверти 3−8 м/с, на юге локально порывы до 13 м/с.