В Ростовской области за 1 млрд рублей построят огромный распределительный центр

На строительство мультитемпературного распределительного центра по хранению и обработке товаров мощностью 8000 тысяч паллетомест в Аксайском районе инвестируют более 1 млрд рублей. Это озвучил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин во время рабочего выезда на строящийся объект.