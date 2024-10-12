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В Ростовской области за 1 млрд рублей построят огромный распределительный центр

Под Ростовом построят мультитемпературный распредцентр за 1 млрд рублей
Источник: Комсомольская правда

На строительство мультитемпературного распределительного центра по хранению и обработке товаров мощностью 8000 тысяч паллетомест в Аксайском районе инвестируют более 1 млрд рублей. Это озвучил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин во время рабочего выезда на строящийся объект.

Этот центр входит в перечень «губернаторской сотни» инвестпроектов и, по информации региональных властей, должен будет соответствовать мировым стандартам класса «А+». Проект реализуется специально для крупной логистической компании, являющейся одним из лидеров в области управления мультитемпературной цепочкой поставок.

По проекту площадь объектов капитального строительства составит 8,2 тысячи кв. метров. Объект должны сдать в апреле 2025 года. Сейчас на объекте ведутся железобетонные, сварочные работы. Строительная готовность составляет 60%.

По итогам реализации проекта будет создано 80 рабочих мест.

— На территории Аксайского района образовался индустриальный парк, где удачно расположены такие инвестиционные проекты, в реализацию которых вложено за последние годы более 10 млрд рублей, — заявил первый замгубернатора Дона.