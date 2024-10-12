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Премьер-министр Польши Туск сказал об укреплении забора на границе с Беларусью

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за укрепление забора на белорусско-польской границе
Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил за продолжение деятельности по укреплению забора на белорусско-польской границе. По мнению Туска, данная практика позволит сократить количество случаев нелегальной миграции и смерти на границе.

— У нас у всех была двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Беларусью, а одновременно чтобы не было драм, трагедий, смерти, чтобы не находили мертвых людей где-то в районе Буга, — цитирует Дональда Туска Sputnik.by.

По словам Туска, практика укрепления заграждения на белорусско-польской границе реализуется на протяжении уже нескольких месяцев.

— Усиливаем заграждение, которое раньше можно было легко преодолеть, раздвинув прутья домкратом. Эффектом этого является радикальное сокращение переходов через границу, — приводит слова польского премьера названный источник.

Ранее мы писали о том, что белорусские таможенники рассказали, почему все чаще стали не пускать в Беларусь фуры с рыбой из России (тут про это).