Премьер-министр Польши Туск сказал об укреплении забора на границе с Беларусью

— У нас у всех была двойная необходимость — сдержать нелегальную миграцию на границе с Беларусью, а одновременно чтобы не было драм, трагедий, смерти, чтобы не находили мертвых людей где-то в районе Буга, — цитирует Дональда Туска Sputnik.by.