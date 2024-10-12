«Она просто крушила». Что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Кори Гауфф в матче-триллере в Ухане 12 октября

Белоруска Арина Соболенко в полуфинале турнира в Ухане одержала волевую победу над американкой Кори Гауфф со счетом 1:6, 6:4, 6:4.
Матч подарил потрясающую драму, где соперницы менялись местами, умирая, и всякий раз возрождаясь. Соболенко провалила первый сет. Могла и баранку получить, но все-таки выиграл гейм престижа.
— Честно говоря, я думаю, что в первом сете она просто крушила, — цитирует Соболенко WTA. — Что бы она ни делала, все летело. Все было настолько агрессивно. У меня было не так много возможностей.
Но Соболенко не позволила вкатать себя в корт. Она в очередной раз показала, как может за считанные минуты переродится. Арина невероятными усилиями спасла второй сет, уступая 2:4. Белоруска стала играть более рисково и агрессивно. Но главное точнее.
Ну и Кори не выдержала морально, ее подача сломалась буквально на ходу. Соболенко чувствовала как трясутся руки Гауфф на подаче. Как она нервничает, когда мяч снова и снова попадает в сетку.
— Я играла и думала: «Ну, девочка, я тебя понимаю», — сказала Соболенко, имея в виду свои собственные проблемы с подачей два сезона назад. — Я тебя чувствую, как никто другой. Я знаю, через что она проходит. Это действительно сложно. Это действительно тяжело. Но я знаю, что если она сможет преодолеть эту ситуацию с подачей, то станет одной из лучших. Я почти уверена, что она станет одной из величайших.
Но проблемы с подачей это и заслуга давления со стороны Соболенко:
— Я просто пыталась оказать на нее как можно больше давления, чтобы она еще больше сошла с ума при подаче, — призналась Арина.
Обе соперницы частенько выдавали розыгрыши, которые восхищали. Это был матч детских ошибок и элитарных ударов.
— Во втором сете она немного сбросила скорость, — Арина. — Я смогла выйти вперед и оказать на нее огромное давление. Я смогла выходить к сетке, брать там очки, оказывать на нее еще большее давления.
Но и Арина ошибалась и нервничала.
— Я думаю, вопрос был только в том, кто нанесет эти первые удары, кто будет контролировать счет. Я думаю, именно это изменилось во втором сете. То же самое было и в третьем сете, — призналась она.
В третьем сете белоруска вела 3:0 и 4:1, но чуть было не упустила победу, позволив Гауфф сделать камбэк — 4:4. Но дальше Коко не хватило ни сил, ни концентрации на подаче. Матч завершился в пользу Соболенко двойной ошибкой Гауфф.
Это было символично, ведь Кори в этом поединке совершила 21 двойную ошибку! Это, как минимум, рекорд года.
Соболенко при этом сделала только 2 двойные. Очевидно, что Кори не выдержала нервного напряжения, ведь в других матчах она чувствовала себя комфортно и перед встречей с Ариной одержала девять побед подряд.
В остальных аспектах игры статистика примерно равная. Соболенко сделала 2 эйса, а Гауфф — 4. По виннерам равенство — 31:31. Не проиграть в этом аспекте Соболенко редко кому удается. По невынужденным ошибкам также равенство — 35:35. Обе теннисистки наошибались вдоволь. И по брейкам ничья — 6:6. Всего американка набрала 100 очков, а белоруска — 98. Счет в их личных встречах стал 4:4, но две последние выиграла Соболенко.
В решающем поединке Арина поспорит за титул с одной из китаянок, во втором полуфинале встречаются Чжэн и Ван.
Арина Соболенко подтверждает, что Китая для нее счастливое место. Ранее она здесь выиграла 4 турнира и два из них в Ухане. В этом городе она одержала уже 16 побед подряд, с учетом двух предыдущих выигранных турниров. Одна победа — и у нее будет третий титул подряд.
Но что Соболенко вытворит в финале, можно только гадать. Ее тут так потряхивает на ухабах, и она так мастерски выживает в уже почти проигранных матчах, что финал может стать еще одной драмой.
Начиная с турнира в Цинциннати, она выиграла 19 из своих последних 20 матчей и вышла в финал или выше на трех из своих последних четырех турниров. Напомним, что за это время она победила в Цинциннати и на US Open. Победа в Ухане даст ей два титула WTA-1000 за один сезон.
Ранее мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над полькой Фрех в Ухане: «Я не плакала, но у меня были слезы на глазах».