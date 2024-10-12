«Она просто крушила». Что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Кори Гауфф в матче-триллере в Ухане 12 октября

— Я играла и думала: «Ну, девочка, я тебя понимаю», — сказала Соболенко, имея в виду свои собственные проблемы с подачей два сезона назад. — Я тебя чувствую, как никто другой. Я знаю, через что она проходит. Это действительно сложно. Это действительно тяжело. Но я знаю, что если она сможет преодолеть эту ситуацию с подачей, то станет одной из лучших. Я почти уверена, что она станет одной из величайших.