Massive Attack отменили осенний тур по США из-за «непредвиденных обстоятельств»

Культовая трип-хоп-группа Massive Attack объявила в своих социальных сетях об отмене тура по США, который должен был начаться менее чем через неделю, 17 октября. Причиной такого решения послужили «непредвиденные обстоятельства».