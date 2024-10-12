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ДОСААФ сказал, зачем в Беларуси открыли семь секций обучения управлению дронами

В ДОСААФ сказали, зачем в Беларуси открыли семь секций обучения управлению дронами
Источник: Комсомольская правда

ДОСААФ пояснили, зачем в Беларуси открыли семь секций обучения управлению дронами. Как пояснил председатель Центрального совета ДОСААФ Андрей Некрашевич, после подписания в 2023 году соответствующего указа президента в Беларуси ограничен круг субъектов, которые могут использовать дроны.

— На момент принятия указа было много молодых людей, посвятивших несколько лет занятиям дрон-рейсингом. И они остались не у дел. Ко мне с просьбой дать возможность продолжить обучение начали обращаться и родители, и дети, — приводит слова Андрея Некрашевича БелТА.

В ДОСААФ к тому времени уже несколько лет работал специализированный центр, в котором обучали управлению дронами. Ежегодно здесь выдавали около 650−700 свидетельств на право управления БПЛА, получили их, к примеру, сотрудники МЧС, работники лесхозов, сельскохозяйственных предприятий.

— Мы подумали, что ДОСААФ вполне может организовать секции, где дети продолжат заниматься любимым делом, — подчеркнул Некрашевич.

Он констатировал, что секция дрон-рейсинга, которую открыли в Специализированной детско-юношеской спортивно-технической школе по автомотоспорту в Стайках, оказалась очень востребована.

— Это показало, что мы приняли правильное решение. Поэтому открыли дополнительно семь секций в крупных городах — Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре, Пинске — и две в столице, — обобщил представитель ДОСААФ.

Ранее мы писали про то, какие новшества содержатся в обновленном законодательстве о занятости в Беларуси (тут про это).

Рассказывали мы и о том, что уже очень скоро в Беларуси, в Гомельской области, могут начать выращивать не только арбузы, но персики и виноград (здесь про это).