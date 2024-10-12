Синоптики предупредили о заморозках в Беларуси в ночь на 13 октября

В ночь на воскресенье, 13 октября 2024 года, в Беларуси могут прийти заморозки. Как рассказали в Белгидромете, в ночные часы в западных и центральных районах Беларуси столбики термометров могут показать до двух градусов мороза. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустятся туманы.
Что касается погоды в воскресенье, 13 октября, то ожидается переменная облачность, не исключены дожди (главным образом, по востоку и западу Беларуси). Воздух прогреется до 8−14 градусов выше нуля.
Ранее мы писали о том, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над американкой Кори Гауфф в матче-триллере в Ухане 12 октября (тут про непростой матч и триумф белоруски, которая является второй ракеткой мира).