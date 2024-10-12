Синоптики предупредили о заморозках в Беларуси в ночь на 13 октября

В ночь на воскресенье, 13 октября 2024 года, в Беларуси могут прийти заморозки. Как рассказали в Белгидромете, в ночные часы в западных и центральных районах Беларуси столбики термометров могут показать до двух градусов мороза. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустятся туманы.