Разворот легковым авто разрешили на Трактовой в Иркутске

В Иркутске на пересечении улиц Трактовая и Днепровская был установлен знак запрещающий разворот. Как сообщают в пресс-службе ГУ МВД региона, в соцсетях появилась запись, на которой водители нарушили требования знака.
Сотрудники полиции отреагировали на видеозапись из соцсетей, разрешив разворот для легкового транспорта на перекрестке в Иркутске.
— Полицейские проанализировали ситуацию, связанную с движением на перекрестке, и внесли предложения владельцу дороги, которым является муниципалитет, о целесообразности дополнить знак табличкой дополнительной информации 8.4.1. В минувшую пятницу такой установлен, — пояснили в ведомстве.
Так, на этом участке дороги запрещен разворот только для грузовых авто и массой более 3,5 тонны и прицепом. Если грузовикам бы разрешили разворачивать, то это могло создать проблемы при движении в час пик.