От супа до пирога: что приготовить из тыквы

1. Нарежьте лук, морковь и картофель кубиками, а тыкву — дольками.

2. Обжарьте лук на оливковом масле до золотистого цвета, добавьте морковь и картофель, готовьте еще несколько минут.

3. Добавьте тыкву и залейте бульоном так, чтобы он полностью покрывал овощи.

4. Варите до мягкости всех ингредиентов, затем измельчите блендером до однородной консистенции. При необходимости добавьте соль и специи.