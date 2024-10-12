Автодорогу из Астаны до Темиртау закрыли из-за непогоды

Об этом сообщил национальный оператор по управлению автомобильными дорогами «КазАвтоЖол».
«12 октября 2024 года в 19:00 в связи с ухудшением погодных условий будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Екатеринбург — Алматы (км 1291−1426) в направлении Астана — Темиртау».
Также сообщается, что в 19:30 будет введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги Кызылорда — Павлодар км 967−1135 (г. Караганда — гр. Павлодарской области) и Караганда — Аягоз — Бугаз" км 17−217 (г. Караганда — г. Каркаралинск).