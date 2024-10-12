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Национальный День вина отмечают в Оргееве

КИШИНЕВ, 12 окт — Sputnik. Национальный День вина отмечают в Оргееве 12 октября. Мероприятие организовано мэрией и районным советом.

Источник: Sputnik.md

Празднование Дня вина прошло в Кишиневе и нескольких других городах 5—6 октября, но в Оргееве его решили перенести из-за погодных условий.

Праздник стартовал в 10 утра с торжественного шествия, в котором приняли участие как жители, так и гости муниципия, для которых Оргеев уже давно стал местом, куда хочется приезжать.

В обед атмосферу праздника создал концерт с участием творческих коллективов Оргеева и знаменитого оркестра Moldovlaska.

Участникам предлагается посетить выставки, организованные примэриями района, на которых будет представлена местная продукция. Также открыты ярмарки народных ремесленников.

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