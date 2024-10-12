Национальный День вина отмечают в Оргееве

Празднование Дня вина прошло в Кишиневе и нескольких других городах
Праздник стартовал в 10 утра с торжественного шествия, в котором приняли участие как жители, так и гости муниципия, для которых Оргеев уже давно стал местом, куда хочется приезжать.
В обед атмосферу праздника создал концерт с участием творческих коллективов Оргеева и знаменитого оркестра Moldovlaska.
Участникам предлагается посетить выставки, организованные примэриями района, на которых будет представлена местная продукция. Также открыты ярмарки народных ремесленников.