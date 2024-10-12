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Уфимский детский оздоровительный лагерь «Чайка» вошел в топ-15 лучших лагерей РФ

Детский лагерь Уфы стал лучшим в России
Источник: Комсомольская правда

Уфимский детский оздоровительный лагерь «Чайка» вошел в топ-15 лучших лагерей России. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Советского района города Айдар Базгудинов.

Учреждение одержало победу в конкурсе «Лучший детский лагерь России — 2024» на Всероссийском форуме организаторов детского отдыха и оздоровления «Большие смыслы — 2024».

Лагерь «Чайка» функционирует с 1936 года. На площади 2,8 гектара находятся три благоустроенных комплекса, универсальный спортивный, модернизированный медицинский комплекс, а также современная столовая на сто человек.

— Искренне поздравляю и желаю новых достижений и успехов, — заявил Айдар Базгудинов.

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