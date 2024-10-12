Баста вмешался в драку блогера Литвина и болельшиков команды СКА

По словам журналиста, конфликт произошел между владельцем команды Lit Energy — блогером-миллионником Михаилом Литвином и фанатом ростовского клуба. Услышав оскорбительные кричалки в свой адрес, блогер бросился к трибуне команды-соперника и ударил фаната. После чего завязалась потасовка с участием фанатов и представителей команд.