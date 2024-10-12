Баста вмешался в драку блогера Литвина и болельшиков команды СКА

Скандал произошел во время матча Медиалиги между командами Lit Energy и «СКА-Ростов». Об этом сообщает спортивный журналист Иван Карпов в своем блоге.
По словам журналиста, конфликт произошел между владельцем команды Lit Energy — блогером-миллионником Михаилом Литвином и фанатом ростовского клуба. Услышав оскорбительные кричалки в свой адрес, блогер бросился к трибуне команды-соперника и ударил фаната. После чего завязалась потасовка с участием фанатов и представителей команд.
Когда участников конфликта оттащили друг от друга, в спор вмешался Баста, заявив Литвину, что фанаты его команды первыми начали скандировать оскорбительные кричалки. Об этом, кстати, пишет и Иван Карпов. После Баста стал успокаивать трибуны.
В итоге обоих участников конфликта — и владельца клуба, и фаната — удалили с поля. Затем судьи возобновили игру.