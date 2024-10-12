Стало известно, какими штаммами коронавируса болеют в Беларуси

Как он отметил, сейчас по стране циркулируют штаммы FLiRT, ХЕС и омикрон. Подъем заболеваемости пришелся на сентябрь. В октябре данный показатель снизился. Количество заболевших уменьшилось на 17%. Спустя несколько лет после пандемии COVID-19 уже преобразовался в сезонное заболевание.