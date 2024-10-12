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Стало известно, какими штаммами коронавируса болеют в Беларуси

Подъем заболеваемости пришелся на сентябрь. В октябре данный показатель снизился. Количество заболевших уменьшилось на 17%.

Стало известно, какими штаммами коронавируса болеют в Беларуси. Об этом рассказали в агентстве «Минск-Новости», сославшись на заместителя главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григория Гетюка.

Как он отметил, сейчас по стране циркулируют штаммы FLiRT, ХЕС и омикрон. Подъем заболеваемости пришелся на сентябрь. В октябре данный показатель снизился. Количество заболевших уменьшилось на 17%. Спустя несколько лет после пандемии COVID-19 уже преобразовался в сезонное заболевание.

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