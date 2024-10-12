Weezer отметят 30-летие своего дебютного альбома коллаборацией с игрой Fortnite

Кампания Sweat (er) City продлится месяц — с 11 октября по 11 ноября. Сообщается, что в игре будет присутствовать несколько моментов, воплощающих музыку Weezer в жизнь. Например, оснащенная оружием гитара, исполняющая культовый рифф Buddy Holly (1994), или воссозданный в игровом мире ресторан Arnold’s Drive-In из клипа на эту же песню. Пользователи также смогут сделать виртуальное селфи на фоне голубой стены, чтобы повторить обложку альбома, пишет NME.