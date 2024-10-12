«Осень решила вернуться к своей климатической норме». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до -3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси

Специалист добавляет, что в начале второй половины недели погоду в стране будет формировать антициклон с центров над Балтийским морем. По этой причине в большинстве районов дождей не прогнозируется. Однако утром вероятен туман. Ветер окажется северной четверти. В ночное время в четверг, 17 октября, температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, местами возможны заморозки до −1 градуса. В дневное время прогнозируется от +5 до +9 градусов. В пятницу, 18 октября, днем будет до +7 градусов.