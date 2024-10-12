«Осень решила вернуться к своей климатической норме». Синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до -3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси

Синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ предупредил о резком похолодании и заморозках до −3 градусов в Беларуси на неделе с 14 по 20 октября в Беларуси.
По словам синоптика, осень решила вернуться к своей климатической норме. Он отметил, что на неделе с 14 по 20 октября в ночное время все чаще будут заморозки, а похолодание окажется типичным для указанной поры года и будет сопровождаться дождями.
Рябов обратил внимание на то, что в начале недели погода будет находиться под влиянием атмосферных фронтов и влажных воздушных масс, из-за чего в большинстве районов пройдут дожди различной интенсивности. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер будет восточный, северо-восточный, умеренный. В понедельник, 14 октября, температура воздуха в ночное время составит от +4 до +9 градусов. Днем ожидается от +8 до +11 градусов. Во вторник, 15 октября, днем будет от +7 до +11 градусов.
Синоптик заметил, что в середине недели в Беларуси сохранится влияние атмосферных фронтов. Так, будет преобладать облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Ветер будет преобладать северо-западный. Ночью в среду, 16 октября, ожидается от +1 до +6 градусов, а днем — от +6 до +11 градусов.
Специалист добавляет, что в начале второй половины недели погоду в стране будет формировать антициклон с центров над Балтийским морем. По этой причине в большинстве районов дождей не прогнозируется. Однако утром вероятен туман. Ветер окажется северной четверти. В ночное время в четверг, 17 октября, температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, местами возможны заморозки до −1 градуса. В дневное время прогнозируется от +5 до +9 градусов. В пятницу, 18 октября, днем будет до +7 градусов.
Дмитрий Рябов добавляет, что в выходные ожидается переменная облачность и без осадков. В ночное время вероятен туман. Ветер будет преобладать юго-западной, южный. В субботу, 19 октября, в ночное время температура воздуха составит от +1 до +6 градусов, а при прояснениях вероятны заморозки до −3 градусов. Днем окажется от +8 до +12 градусов. В воскресенье, 20 октября, в дневное время будет от +9 до +14 градусов.
Тем временем синоптики предупредили о заморозках в Беларуси в ночь на 13 октября.
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