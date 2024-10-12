Опубликованы кадры нападения на сотрудников Центра «Э»

Около 10 часов вечера 11 октября на заправке рядом с гордом Назрань неизвестные расстреляли машину силовиков на трассе «Кавказ» в Ингушетии. Целью преступников мог быть замруководителя регионального центра «Э» Адам Хамхоев. Погибли три человека — двое гражданских и один полицейский. Фамилия всех троих — Аушевы. Они также работали в Центре по противодействию экстремизму.