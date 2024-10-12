«Свечение достаточно яркое, чтобы разобрать текст в книге, если ее поднести к цветку. На текущий момент в России согласно закону нельзя работать с генно-модифицированными растениями за пределами лабораторий, поэтому пока речи о массовом производстве таких цветов-ночников не идет. Ученые исследуют это излучение, чтобы в будущем применить результаты для развития таких разработок как тест-системы для медицины, сельского хозяйства. В частности, с помощью таких ферментов можно также визуализировать в организме раковые клетки», — пояснила Красильникова.