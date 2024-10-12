МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Светящиеся в темноте петунии стали одним из экспонатов, представленных Российским научным фондом (РНФ) на выставке всероссийского фестиваля «Наука 0+» в Москве, передает корреспондент ТАСС.
Гости стенда РНФ в Фундаментальной библиотеке МГУ могут наблюдать сияние от комнатных растений, размещенных в специальном темном боксе.
«Человеческому глазу необходимо привыкнуть к темноте, прежде чем увидеть зеленое сияние листьев. Молодые ростки светятся ярче», — комментирует Юлия Красильникова, заместитель начальника пресс-службы фонда.
Светящиеся петунии созданы для исследований, уточняет она. Выведение особых цветов стало результатом экспериментов с ферментами, обеспечивающих биолюминесценцию некоторых грибов в природе. Оказалось, что за механизм свечения грибов отвечают четыре фермента. Это установила международная группа из 27 ученых во главе с российскими исследователями. Авторы «встроили» эти компоненты в растения, превратив их в живые ночники. Зеленоватый свет излучают даже корни петуний.
«Свечение достаточно яркое, чтобы разобрать текст в книге, если ее поднести к цветку. На текущий момент в России согласно закону нельзя работать с генно-модифицированными растениями за пределами лабораторий, поэтому пока речи о массовом производстве таких цветов-ночников не идет. Ученые исследуют это излучение, чтобы в будущем применить результаты для развития таких разработок как тест-системы для медицины, сельского хозяйства. В частности, с помощью таких ферментов можно также визуализировать в организме раковые клетки», — пояснила Красильникова.
Руководителем проекта, поддержанного Российским научным фондом, стал Илья Ямпольский, возглавляющий отдел биомолекулярной химии Института биоорганической химии им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН. На стенде РНФ гостей также знакомят с ключевыми результатами работы фонда за десять прошедших лет, результатами реализованных проектов и научно-популярными инициативами организации.
Проект «Наука 0+» является ключевым событием Десятилетия науки и технологий, объявленного в России. Фестиваль проводится ежегодно с сентября по ноябрь во всех регионах страны более чем на 400 площадках, а также за рубежом. Главными региональными площадками фестиваля в РФ выступают федеральная территория Сириус, Краснодарский край, Новосибирская область и Якутия.
В столице проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ имени М. В. Ломоносова при поддержке РАН. Мероприятия фестиваля проходят 11−13 октября в МГУ и других вузах, парке «Зарядье», Московском дворце пионеров на Воробьевых горах, а также в музеях, научных центрах и технологических компаниях.
Партнерами события выступают En+ Group и благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт», госкорпорация «Росатом» и проект «Атомариум», Postgres Pro, «Сбер», Российский научный фонд и проект «В центре науки». ТАСС — генеральный информационный партнер фестиваля.