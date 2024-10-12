Певец Александр Панайотов появился в минском роддоме с цветами

Артист появился в родильном отделении № 6 минской городской клинической больницы 12 октября 2024 года, в субботу. Панайотов вместе с сотрудниками Дворца Республики поздравил рожениц с наступающим Днем матери, который в Беларуси празднуют 14 октября и вручил им корзинки с цветами.