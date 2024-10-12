Популярный российский певец Александр Панайотов появился в минском роддоме с цветами. Информация об этом опубликована в соцсетях Дворца Республики.
Артист появился в родильном отделении № 6 минской городской клинической больницы 12 октября 2024 года, в субботу. Панайотов вместе с сотрудниками Дворца Республики поздравил рожениц с наступающим Днем матери, который в Беларуси празднуют 14 октября и вручил им корзинки с цветами.
— Заряжаю вас на позитив, — сказал популярный певец.
Кроме того, Александр Панайотов спел для рожениц песню «Необыкновенная». Напомним, что 12 октября у популярного артиста состоится сольный концерт на большой сцене Дворца Республики.
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