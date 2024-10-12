«Словно магнит, притягивал к себе людей»: в Башкирии проводили в последний путь павшего в СВО Ришата Кутлыева

В Караидельском районе Башкирии прошла церемония с погибшим в ходе специальной военной операции Ришатом Кутлыевым. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.
Ришат Ханифьянович родился 26 декабря 1984 года в деревне Мата. С юного возраста он проявлял большой интерес к спорту и творчеству, благодаря чему активно участвовал в школьных мероприятиях. Освоил профессию электрика в профессиональном училище № 147. После учебы прошел срочную службу в российской армии.
С 2005 года по контракту служил в Вооруженных Силах РФ. Затем вернулся домой, работал электриком в разных организациях.
— Но его отвага и благородство всегда оставались с ним. Словно магнит, он притягивал к себе людей, находя общий язык с каждым и оказывая помощь тем, кто в ней нуждался, — вспоминают земляки.
18 октября позапрошлого года Ришат Ханифьянович в рамках частичной мобилизации был вновь призван в ряды армии России. Минувшим летом, 30 июня, его не стало.
— Его мужество и самопожертвование навсегда останутся в памяти любящих сердец, — заявили в администрации Караидельского района.
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