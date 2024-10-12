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«Имеет скрытый посыл деструктивной идеологии». Милиция Беларуси высказалась об отношении к квадробингу

Милиция Беларуси: квадробинг имеет скрытый посыл деструктивной идеологии
Источник: Комсомольская правда

Милиция Беларуси сообщила, что квадробинг имеет скрытый посыл деструктивной идеологии. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

В ведомстве обратили внимание на то, что все больше подростков вовлекаются в субкультуру «квадробинга», имитируя животных и передвигаясь на четвереньках. В милиции пояснили, что это новый тренд для детей и молодежи.

«Они надевают маски животных, прицепляют себе хвосты и пытаются копировать животные повадки — рычат, высовывают языки, прыгают», — сказано в сообщении.

В милиции напомнили, что квадробинг зародился в начале 2000-х в Японии, а стал трендом в начале 2024 года по причине того, что его начали активно распространять в интернете. Сначала это случилось на Западе, а затем пришло и в Беларусь.

В УВД Витебского облисполкома обратили внимание на то, что занятие квадробингом, в целом, не несет какого-либо правонарушения или же преступления. Но в том случае, если «квадроберы» станут нарушать общественный порядок (указываются навязчивые приставания к гражданам, разбрасывание мусора, залезание на припаркованные автомобили), то в таком случае их привлекут к административной ответственности по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях.

«По данной статье ответственность наступает с 14 лет», — уточнили в милиции.

Также сказано, что «квадроберов» могут привлечь и к уголовной ответственности. Это грозит в том случае, если после их действий остаются повреждения на имуществе граждан. К примеру, царапины, вмятины на машинах или же когда «квадробер» нападает на кого-нибудь и человек получает телесные повреждения.

В милиции пояснили, что если нарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то будут привлечены его родители за невыполнение обязанностей по воспитанию детей по статье 10.3 КоАП.

В УВД Витебского облисполкома добавили, что квадробинг является увлечение, которое имеет скрытый посыл деструктивной идеологии, приводит к потере личности, несет агрессивное отношение к белорусским традиционным ценностям.

Тем временем белорусский психолог говорит, что квадробинг не является психическим расстройством или патологией.

Ранее белорусский психолог высказалась о детях-квадроберах.

А еще мы писали, что милиция нашла квадробера-гимназиста, который влез на крышу машины в Минске.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября, когда говорят «Зима приходит на Покров».