«Имеет скрытый посыл деструктивной идеологии». Милиция Беларуси высказалась об отношении к квадробингу

Милиция Беларуси сообщила, что квадробинг имеет скрытый посыл деструктивной идеологии. Подробности озвучили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
В ведомстве обратили внимание на то, что все больше подростков вовлекаются в субкультуру «квадробинга», имитируя животных и передвигаясь на четвереньках. В милиции пояснили, что это новый тренд для детей и молодежи.
«Они надевают маски животных, прицепляют себе хвосты и пытаются копировать животные повадки — рычат, высовывают языки, прыгают», — сказано в сообщении.
В милиции напомнили, что квадробинг зародился в начале 2000-х в Японии, а стал трендом в начале 2024 года по причине того, что его начали активно распространять в интернете. Сначала это случилось на Западе, а затем пришло и в Беларусь.
В УВД Витебского облисполкома обратили внимание на то, что занятие квадробингом, в целом, не несет какого-либо правонарушения или же преступления. Но в том случае, если «квадроберы» станут нарушать общественный порядок (указываются навязчивые приставания к гражданам, разбрасывание мусора, залезание на припаркованные автомобили), то в таком случае их привлекут к административной ответственности по статье 19.1 Кодекса об административных правонарушениях.
«По данной статье ответственность наступает с 14 лет», — уточнили в милиции.
Также сказано, что «квадроберов» могут привлечь и к уголовной ответственности. Это грозит в том случае, если после их действий остаются повреждения на имуществе граждан. К примеру, царапины, вмятины на машинах или же когда «квадробер» нападает на кого-нибудь и человек получает телесные повреждения.
В милиции пояснили, что если нарушитель не достиг возраста привлечения к административной ответственности, то будут привлечены его родители за невыполнение обязанностей по воспитанию детей по статье 10.3 КоАП.
В УВД Витебского облисполкома добавили, что квадробинг является увлечение, которое имеет скрытый посыл деструктивной идеологии, приводит к потере личности, несет агрессивное отношение к белорусским традиционным ценностям.
Тем временем белорусский психолог говорит, что квадробинг не является психическим расстройством или патологией.
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