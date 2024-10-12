Перебои в работе ТВ и радио ожидают жителей Ростовской области с 14 по 18 октября

В четверг, 17 октября, с 10:00 до 17:00 сингала не будет в Конезаводе им. Буденного Сальского района, с 10:00 до 19:00 в Новочеркасске, а с 11:00 до 17:00 в Семикаракорске и Солонецком в Обливском районе.