Перебои в работе ТВ и радио ожидают жителей Ростовской области с 14 по 18 октября

В ряде населенных пунктов Ростовской области на следующей неделе, с 14 по 18 октября, будут наблюдаться перебои с ТВ и радиосигналом. Как рассказали в Российской телерадиовещательной сети (РТРС), это будет связано с плановыми работами.
— Возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, — объяснили в РТРС.
В понедельник, 14 октября, с 10:00 до 17:00 сигнал пропадет в поселке Конезавод им. Буденного Сальского района, с 11:00 до 17:00 в Нижнекалинове Константиновского района, с 10:00 до 19:00 в Новошахтинске.
Во вторник, 15 октября, с 10:00 до 16:00, перебои с теле- и радиосигналом обещают в Ефремовке Неклиновского района, с 10:00 до 17:00 в Конезаводе им. Буденного в Сальском районе, с 11:00 до 17:00 в Свободном Тацинского района.
В среду, 16 октября, с 11:00 до 17:00, отключения прогнозируют в Ильинке Белокалитвинского района, Камышевке Орловского района, а с 10:00 до 17:00 — в поселке Конезавод им. Буденного в Сальском районе.
В четверг, 17 октября, с 10:00 до 17:00 сингала не будет в Конезаводе им. Буденного Сальского района, с 10:00 до 19:00 в Новочеркасске, а с 11:00 до 17:00 в Семикаракорске и Солонецком в Обливском районе.
В пятницу, 18 октября, с 11:00 до 17:00, теле- и радиопрограммы могут на время пропасть у жителей Алексеево-Лозовского в Чертковском районе, Большой Мартыновке Мартыновского района, Красном Сулине, а с 10:00 до 17:00 — в Конезаводе имени Буденного Сальского района.