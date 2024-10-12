Шаво Одаджян из System of a Down выпустил дебютный альбом со своей новой группой

Метал-группа Seven Hours After Violet, новый проект басиста System of a Down Шаво Одаджяна, представила слушателям свой первый лонгплей. В него вошли 11 треков, среди которых оказались выпущенные ранее в этом году Radiance, Paradise и Alive.
Шаво Одаджян рассказал, что идея создать новую группу появилась у него после встречи с продюсером Морготом Битцем, который впоследствии стал ритм-гитаристом Seven Hours After Violet и соавтором нескольких треков.
«Мы сразу же написали песню. Это не было похоже ни на одну из сочинительских сессий, в которых я принимал участие раньше: риффы просто лились из меня потоком, я даже не старался», — рассказывал Одаджян в интервью для YouTube-канала RIFF Magazine.
Вместе с альбомом Seven Hours After Violet также выпустили клип на трек Cry, в котором можно увидеть полный состав группы.
Ранее Шаво Одаджян заявил, что готов к записи нового материала с System of a Down.