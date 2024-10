Шаво Одаджян из System of a Down выпустил дебютный альбом со своей новой группой

Метал-группа Seven Hours After Violet, новый проект басиста System of a Down Шаво Одаджяна, представила слушателям свой первый лонгплей. В него вошли 11 треков, среди которых оказались выпущенные ранее в этом году Radiance, Paradise и Alive.