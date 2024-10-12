Олбани
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Госстандарт Беларуси нашел плесень и кишечную палочку в популярном черном перце

Кишечную палочку и плесень нашли в популярном черном перце в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси нашел плесень и кишечную палочку в популярном черном перце. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении сказано, что речь идет про черный молотый перец с маркировкой «Трапеза», производителем которого является «Новосибирский пищевой комбинат» (Россия, Новосибирская область). В результате проверки выяснилось, что в указанной специи было превышено в 42 раза содержание уровня плесени. Кроме того, были выявлены недопустимые бактерии группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы. Указанный молотый перец запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 15 октября 2024 года.

экономика