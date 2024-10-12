Госстандарт Беларуси нашел плесень и кишечную палочку в популярном черном перце

В сообщении сказано, что речь идет про черный молотый перец с маркировкой «Трапеза», производителем которого является «Новосибирский пищевой комбинат» (Россия, Новосибирская область). В результате проверки выяснилось, что в указанной специи было превышено в 42 раза содержание уровня плесени. Кроме того, были выявлены недопустимые бактерии группы кишечной палочки. Речь идет про колиформы. Указанный молотый перец запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 15 октября 2024 года.