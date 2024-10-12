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Появилось видео с последствиями пьяной аварии в Башкирии, в которой погиб дорожный рабочий

Опубликовано видео с места ДТП с погибшим дорожником из Уфы
Источник: Комсомольская правда

Госавтоинспекция Башкирии опубликовала видео, на котором запечатлены последствия ДТП в Иглинском районе.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром на трассе М-5 «Урал». 35-летняя жительница Челябинской области за рулем Kia Spectra наехала на 49-летнего дорожного рабочего и съехала в кювет. Удар был настолько сильным, что пешеход буквально влетел в салон иномарки. В результате происшествия мужчина скончался на месте от полученных увечий.

Медосвидетельствование женщины показало наличие 0,857 миллиграмм алкоголя в выдыхаемом воздухе. Ее задержали, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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