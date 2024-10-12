34-летнего уфимца не могут отыскать уже 23 дня

В Уфе почти месяц разыскивают 34-летнего Раяна Султанова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 19 сентября. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одет в черные толстовку, штаны и бейсболку.
Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.
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