34-летнего уфимца не могут отыскать уже 23 дня

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с 19 сентября. Приметы пропавшего: его рост — 180 сантиметров, у него среднее телосложение, черные волосы и зеленые глаза. В день исчезновения был одет в черные толстовку, штаны и бейсболку.