НОК Беларуси обсудил в МОК участие белорусов в международных соревнованиях

В сообщении сказано, что генсек НОК Санкович посетила штаб-квартиру МОК. Отмечается, что в ходе двухдневного визита в Лозанну она встретилась с главой МОК Томасом Бахом. Кроме того, Ксения Санкович провела встречу с представителями отдела Международного олимпийского комитета по связам с национальным олимпийским комитетом.