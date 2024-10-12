НОК Беларуси обсудил в МОК участие белорусов в международных соревнованиях

Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета Ксения Санкович обсудила в Международном олимпийском комитете участие белорусов в международных соревнованиях. Подробности сообщили в пресс-службе НОК Беларуси.
В сообщении сказано, что генсек НОК Санкович посетила штаб-квартиру МОК. Отмечается, что в ходе двухдневного визита в Лозанну она встретилась с главой МОК Томасом Бахом. Кроме того, Ксения Санкович провела встречу с представителями отдела Международного олимпийского комитета по связам с национальным олимпийским комитетом.
В пресс-службе обратили внимание на то, что в ходе встреч обсуждались многие темы, в числе которых участие белорусов в международных соревнованиях. Также обсуждались итоги состоявшихся в Париже Олимпийских игр 2024 года.
Сообщается, что двукратный призер Олимпийских игр по художественной гимнастике Санкович оставила свою подпись на почетной стене олимпийцев в штаб-квартире МОК.
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