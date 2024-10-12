Shot: взорвавшейся в Грозном АЗС владеет местный бизнесмен Салман М

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате взрыва цистерны на АЗС в Грозном. Пятеро пострадали. Площадь возникшего пожара достигла 900 кв. м. По предварительной информации, работники заправки нарушили технику безопасности при перекачке топлива. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже выразил соболезнования погибшим и заявил, что лично контролирует ситуацию. СМИ сообщают, что при проверке АЗС год назад были найдены множественные нарушения.