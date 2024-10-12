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«Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4

«Салават Юлаев» проиграл 2:4 «Динамо» в матче КХЛ
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 12 октября, в Москве «Салават Юлаев» проиграл московскому «Динамо» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Артем Михеев (забросил шайбу в ворота соперников на шестой минуте матча), Егор Римашевский (13), Артем Чернов (43) и Максим Комтуа (45). За команду гостей отличились Шелдон Ремпал (7) и Джошуа Ливо (25).

«СЮ» после 12 игр с 14 очками занимает седьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в среду — 16 октября. Команда схлестнется в Астане с «Барысом».

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