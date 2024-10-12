Sexyy Red и 50 Cent выступили с Ники Минаж на финальном концерте ее тура

Рэперша Ники Минаж эффектно закончила свой тур Pink Friday 2, пригласив на сцену исполнителей 50 Cent, Sexyy Red, Skillibeng, Skeng и Young M.A. Концерт состоялся 11 октября в Нью-Йорке.
Накануне финального шоу Live Nation опубликовали в соцсетях сообщение о том, что за восемь месяцев концерты Ники. в 16 странах и 26 штатах посетило более 785 тысяч поклонников, а билеты на 50 из 79 шоу были полностью распроданы. Тур Минаж Pink Friday 2 был признан «самым продаваемым женским рэп-туром в истории» еще в мае этого года, и за это время он только улучшил свои результаты, пишет Billboard.
«Вау, мы сделали это. Эмоционально (мягко говоря). Я вас всех очень люблю. Каждый человек, пришедший на наше шоу в каждой стране, — часть моей невероятной команды», — ответила на сообщение Live Nation рэперша.
Ранее Минаж объявила, что выпустит новый альбом вместо делюкс-издания Pink Friday 2. Когда выйдет пластинка, пока неизвестно.