Роберт Смит признался, что хотел распустить The Cure в 2018 году

Фронтмен The Cure Роберт Смит предполагал, что шоу в Гайд-парке в 2018-м станет для группы последним. Однако в итоге он все же решил, что пока еще рано распускать коллектив. Сейчас музыканты готовится к выпуску 14-го студийного альбома Songs Of A Lost World, который должен увидеть свет 1 ноября.
«Я этого (распада группы — прим. ред.) не планировал, но у меня было подлое предчувствие, что это вот-вот случится. Но тогда был такой замечательный день и такой большой отклик, мне все очень понравилось, и мы получили массу предложений выступить хедлайнерами на многих крупных европейских фестивалях… Я подумал, что, может быть, сейчас еще не время останавливаться», — рассказал фронтмен The Cure изданию Uncut.
Тогда артист переживал непростой период, который в итоге закончился для него благополучно. Ему удалось посмотреть на свою жизнь по-новому, а также начать работу над песнями для грядущего альбома Songs Of A Lost World. Сейчас Роберт Смит не планирует завершать карьеру. Он даже заявил, что хочет отметить 50-летие группы в 2028 году.
Ранее стало известно, что The Cure проведут презентацию своего нового альбома в вечер его выпуска, 1 ноября. Кроме живого шоу, будет запущена бесплатная прямая трансляция на YouTube.