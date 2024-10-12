Роберт Смит признался, что хотел распустить The Cure в 2018 году

«Я этого (распада группы — прим. ред.) не планировал, но у меня было подлое предчувствие, что это вот-вот случится. Но тогда был такой замечательный день и такой большой отклик, мне все очень понравилось, и мы получили массу предложений выступить хедлайнерами на многих крупных европейских фестивалях… Я подумал, что, может быть, сейчас еще не время останавливаться», — рассказал фронтмен The Cure изданию Uncut.