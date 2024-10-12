«Сейчас циркулирует омикрон, и новые штаммы типа ХЕС и FLiRT». Врач рассказал о заболеваемости коронавирусом в Минске

Заместитель главного врача Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Григорий Гетюк сказал про заболеваемость штаммами ковида ХЕС и FLiRT в Минске, передает агентство «Минск-Новости».
Он отметил, что коронавирусная инфекция никуда не ушла и по-прежнему циркулирует. Гетюк уточил, что количество заболеваний уменьшилось в сравнении с 2023 годом, добавив, что в сентябре был отмечен некоторый рост заболеваемости ковидом, однако в октябре она оказалась на 17% ниже.
Кроме того, врач выразил надежду на то, что в дальнейшем ситуация не будет выходить из-под контроля.
— Сейчас в основном циркулирует омикрон, и новые штаммы типа ХЕС и FLiRT, которые объявляются в мире, — это все подвиды того же омикрона, — пояснил Григорий Гетюк.
Он считает, что они не окажут значительного влияния на эпидемиологическую обстановку. По словам специалиста, ковида сейчас отнесен к сезонным заболеваниям и, как правило, совпадает с периодом начала подъема острых респираторных инфекций.
Ранее мы узнали информация про новый штамм коронавируса «Флирт», о котором говорят белорусские врачи: заразность, маскируется под кишечную инфекцию, связь с «Омикроном», чем опасен для больных раком и диабетиков.
А еще мы собрали, что известно белорусам о новом штамме коронавируса XEC: симптомы, заразность, смена коллективного иммунитета, течение других болезней.
Тем временем народный врач Беларуси Игорь Карпов рассказал о том, кому надо поберечься осенью 2024: «Вирус COVID-19 нельзя недооценивать, в настоящее время он стал немного другим».
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов предупредил о заморозках до −3 и резком похолодании с 14 по 20 октября в Беларуси: «Осень решила вернуться к своей климатической норме».