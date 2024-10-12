«Сейчас циркулирует омикрон, и новые штаммы типа ХЕС и FLiRT». Врач рассказал о заболеваемости коронавирусом в Минске

Он отметил, что коронавирусная инфекция никуда не ушла и по-прежнему циркулирует. Гетюк уточил, что количество заболеваний уменьшилось в сравнении с 2023 годом, добавив, что в сентябре был отмечен некоторый рост заболеваемости ковидом, однако в октябре она оказалась на 17% ниже.