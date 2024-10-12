Олбани
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Наша легенда и гордость!»: в Уфе в честь дня рождения певца Фидана Гафарова появился мурал

В Уфе появился мурал «Уфимские липы»
Источник: Комсомольская правда

В центре Уфы появился мурал «Өфө йүкәләре» (Уфимские липы). Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.

Изображение нанесли на фасад дома № 29/1 по улице Тукаева. Авторами работы выступили художники Артур Лукьянов и Артур Музипов.

Мурал назвали в честь известной песни «Өфө йүкәләре», которая особенно стала известна в исполнении певца Фидана Гафарова. Ко дню рождения артиста и была подготовлена работа. Композиция, как утверждает в своей публикации Мавлиев, стала благодаря мэтру башкирской эстрады неофициальным гимном Уфы.

— С Днем рождения, уважаемый Фидан Сафич! Наша легенда и гордость! — написал в соцсетях мэр столицы Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.