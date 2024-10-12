«Наша легенда и гордость!»: в Уфе в честь дня рождения певца Фидана Гафарова появился мурал

В центре Уфы появился мурал «Өфө йүкәләре» (Уфимские липы). Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Изображение нанесли на фасад дома № 29/1 по улице Тукаева. Авторами работы выступили художники Артур Лукьянов и Артур Музипов.
Мурал назвали в честь известной песни «Өфө йүкәләре», которая особенно стала известна в исполнении певца Фидана Гафарова. Ко дню рождения артиста и была подготовлена работа. Композиция, как утверждает в своей публикации Мавлиев, стала благодаря мэтру башкирской эстрады неофициальным гимном Уфы.
— С Днем рождения, уважаемый Фидан Сафич! Наша легенда и гордость! — написал в соцсетях мэр столицы Башкирии.
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