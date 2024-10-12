Уфимские гаишники задержали водителя, который сбил 14-летнего велосипедиста и уехал

ДТП произошло позавчера днем, 10 октября, на перекрестке улиц Чернышевского и Айская. 22-летний парень за рулем Lada Granta во время поворота наехал на 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия подросток получил травму ноги, он обратился в больницу и после оказания помощи был отпущен.