Уфимские гаишники задержали водителя, который сбил 14-летнего велосипедиста и уехал

В Уфе задержали водителя, который сбил подростка и уехал. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.
ДТП произошло позавчера днем, 10 октября, на перекрестке улиц Чернышевского и Айская. 22-летний парень за рулем Lada Granta во время поворота наехал на 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу по пешеходному переходу со светофором. В результате происшествия подросток получил травму ноги, он обратился в больницу и после оказания помощи был отпущен.
Водитель же покинул место происшествия. Его нашли благодаря камерам наружного наблюдения. Он пояснил, что подросток не жаловался на боль после инцидента, и потому и решил уехать.
— За оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, в отношении водителя возбуждено административное дело, — сообщает дорожная полиция столицы Башкирии.
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