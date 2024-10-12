Блогера Михаила Литвина доставили в участок после нападения на болельщика

Популярного блогера Михаила Литвина задержали после того, как он во время матча Медиалиги ударил оскорбившего его ростовского болельщика. В конфликт с Литвиным включился и президент клуба СКА Баста. В полицию вместе с Литвиным забрали и пострадавшего. Им оказался один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» «Маугли».
Президент медиакоманды Lit Energy и видеоблогер Михаил Литвин задержан за мелкое хулиганство, пишет SHOT. Ему грозит 15 суток. В отношении Литвина составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.
Во время футбольного матча Медиалиги между СКА-Ростов Басты и Lit Energy ~Литвин подбежал к фан-зоне и ударил по лицу болельщика СКА. Мужчину тоже доставили в отделение полиции.~ Его зовут Сергей Плынин, «Маугли», ему 44 года. Один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».
Третий участник потасовки, друг Плынина, тоже сейчас находится в участке. Против него составлен протокол по той же статье КоАП.
В отделение также приехал Рустам Ахмадулаев, друг Литвина. Составлен ли протокол против него, не уточняется.
Что произошло и причем тут Баста.
Болельщики Lit Energy скандировали «Соси СКА!», а фанаты СКА Ростов ответили оскорбительной для Литвина кричалкой. Тогда блогер выбежал к фанзоне ростовской команды и ударил «Маугли» по лицу.
Когда между Литвиным и Плыниным началась перепалка, в конфликт вмешался президент клуба СКА Баста. Он заявил блогеру, что его фанаты первыми начали скандировать оскорбительные кричалки. Затем музыкант отправился успокаивать остальных.
Президент Winline Media Николай Осипов сообщил, что ~правоохранители тут же вывели Литвина со стадиона. Из-за произошедшего инцидента матч приостановили.~
По словам Осипова, в ближайшее время будет решаться вопрос о дисквалификации Литвина до конца сезона.
Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев уже прокомментировал произошедшее на стадионе.
«Я же говорил, что футбольная Медиалига уже давно не про медиа, а теперь еще и не про футбол», — написал он в Telegram.
Депутат Госдумы Дмитрий Севищев после инцидента предложил руководителям Медиалиги прописать конкретный регламент соревнования с мерами ответственности.
«После этого, конечно, могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и все», — сказал Свищев.
СКА-Ростов и Lit Energy встречались в первом туре турнира. Основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти игроки СКА добились преимущества.
Удар по лицу судьи.
В 2022 году Литвин, будучи генеральным директором и футболистом московского «Сахалинца», был дисквалифицирован на полтора года за удар по лицу судьи Станислава Исаева. Он также заплатил 300 тысяч рублей штрафа.
Блогер ударил главного арбитра матча Второй лиги «Рязань» — «Сахалинец» из-за спорного пенальти, назначенного в ворота последних. К тому моменту Литвин уже находился на скамейке запасных, получив красную карточку за мат в адрес судей.
После драки была вызвана следственная группа, а сам Литвин скрылся через черный ход. Матч завершился со счетом 2:1.
Примечательно, что позже экспертно-судейская комиссия признала правоту Литвина, а решение судьи назначить пенальти — ошибочным. Было установлено, что Исаеву лишь показалось, что вратарь «Сахалинца» сбил нападающего.
«В единоборстве за верховой мяч в штрафной площади вратарь первым играет в мяч рукой, тогда как игрок атаки на высокой скорости совершает контакт с вратарем соперника. По мнению всех членов комиссии, именно игрок “Рязани” нарушает правила игры и судья должен был назначить штрафной удар в пользу “Сахалинца”, — заявили в комиссии.
На дисквалификацию Литвина это никак не повлияло. «Сахалинец» вскоре расформировали.
Путь блогера.
Литвину сейчас 24 года. Он родился в Южно-Сахалинске и с детства занимался футболом. Позже он перебрался в Москву и попал в любительский клуб ФШМ (Футбольная школа молодежи), одновременно начав блогерскую карьеру и запустив на YouTube свой канал с пранками и челенджами.
В 2020 году его ролики вошли в топ-10 «самых просматриваемых видео в России» по версии американского видеохостинга.
В 2021 Литвин опубликовал видео, на котором он проехался за рулем красного BMW M4 без номеров по торговому центру в Одинцово. В феврале 2022 на его канале вышел ролик, в котором блогер обливает бензином BMW М5 стоимостью около 10 млн рублей, а затем выпускает в него горящую стрелу. Спорткар взорвался и полностью сгорел. Менее чем за сутки после публикации ролик набрал больше 3,7 млн просмотров.