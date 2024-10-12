Блогера Михаила Литвина доставили в участок после нападения на болельщика

Популярного блогера Михаила Литвина задержали после того, как он во время матча Медиалиги ударил оскорбившего его ростовского болельщика. В конфликт с Литвиным включился и президент клуба СКА Баста. В полицию вместе с Литвиным забрали и пострадавшего. Им оказался один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» "Маугли".