Подходит к концу ремонт участка уфимской улицы Галле от разворотного кольца до моста через Белую

В Уфе завершают ремонт участка улицы имени Города Галле. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава городской администрации Ратмир Мавлиев.
Речь идет об отрезке от разворотного кольца до моста через реку Белую. Власти планируют обновить дорожное покрытие на площади 24 тысяч квадратных метров и нанести новую дорожную разметку.
Чтобы минимизировать неудобства для горожан, ремонт идет по ночам. Мавлиев отметил, что в этом сезон подрядчикам было непросто перейти в такой режим работы.
— Но, они смогли перестроить свою работу. Как показала практика, так намного эффективнее и максимально комфортно для жителей, — считает мэр.
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