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80 дней розыска: в Уфе свернули поиски 45-летней женщины

В Уфе спустя 80 дней завершились поиски женщины
Источник: Комсомольская правда

В Уфе завершились поиски 45-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Уфимка пропала 24 июля. Вечером 12 октября, спустя почти три месяца, волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.

— Найдена, жива! Всем спасибо за участие [в поисках]! — заявили добровольцы.

Где все это время была женщина — не уточняется.

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