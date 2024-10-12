80 дней розыска: в Уфе свернули поиски 45-летней женщины

В Уфе завершились поиски 45-летней женщины. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».
Уфимка пропала 24 июля. Вечером 12 октября, спустя почти три месяца, волонтеры опубликовали в своей группе в социальной сети «ВКонтакте» радостное известие.
— Найдена, жива! Всем спасибо за участие [в поисках]! — заявили добровольцы.
Где все это время была женщина — не уточняется.
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