«Для нашей культуры это невосполнимая утрата»: ушел из жизни народный артист Башкирии и Татарстана Фан Валиахметов

Ушел из жизни в возрасте 73 лет народный артист Башкирии и Татарстана Фан Валиахметов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.
По словам руководителя региона, известный певец был самой настоящей легендой башкирской и татарской эстрады. Он не только являлся народным артистом двух республик, но и был кавалером ордена Салавата Юлаева.
Артист всю жизнь посвятил сцене. Певец под аккомпанемент тальянки исполнял как народные песни, так и произведения профессиональных композиторов.
— Для нашей культуры это невосполнимая утрата. Глубочайшие соболезнования родным и близким Фана Гависовича, — написал в соцсетях Радий Хабиров.
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