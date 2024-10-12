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«Для нашей культуры это невосполнимая утрата»: ушел из жизни народный артист Башкирии и Татарстана Фан Валиахметов

Умер народный артист Башкирии Фан Валиахметов
Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни в возрасте 73 лет народный артист Башкирии и Татарстана Фан Валиахметов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, известный певец был самой настоящей легендой башкирской и татарской эстрады. Он не только являлся народным артистом двух республик, но и был кавалером ордена Салавата Юлаева.

Артист всю жизнь посвятил сцене. Певец под аккомпанемент тальянки исполнял как народные песни, так и произведения профессиональных композиторов.

— Для нашей культуры это невосполнимая утрата. Глубочайшие соболезнования родным и близким Фана Гависовича, — написал в соцсетях Радий Хабиров.

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