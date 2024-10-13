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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Коста-Рики

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Коста-Рики, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр был расположен в 159 км к югу от Масайи в Никарагуа (население около 130 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 19 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.