Эпицентр был расположен в 159 км к югу от Масайи в Никарагуа (население около 130 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 19 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.
12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у берегов Коста-Рики, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр был расположен в 159 км к югу от Масайи в Никарагуа (население около 130 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 19 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.