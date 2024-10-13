Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах

Ученые проанализировали данные о дорожно-транспортных происшествиях в штате Техас за последние десять лет и сопоставили их с фазами Луны. Исследование показало, что в ночи с полнолунием столкновения с дикими животными происходят на 45,8% чаще, чем в обычные ночи.