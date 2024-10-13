Олбани
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые обнаружили связь между полнолунием и ростом аварий на дорогах

Американские исследователи из Техасского университета A&M выяснили, что количество аварий с участием диких животных на дорогах значительно возрастает во время полнолуний, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Transportation Research Part D (TRPD).

Ученые проанализировали данные о дорожно-транспортных происшествиях в штате Техас за последние десять лет и сопоставили их с фазами Луны. Исследование показало, что в ночи с полнолунием столкновения с дикими животными происходят на 45,8% чаще, чем в обычные ночи.

Эксперты объясняют этот феномен совокупностью факторов, включая ночную усталость водителей и повышенную активность диких животных в это время. Кроме того, исследование подтвердило, что такие аварии чаще случаются в сельской местности, чем в городах.

Ученые подчеркивают, что улучшение освещения на загородных дорогах, установка предупреждающих знаков и усиление работы аварийных служб в периоды полнолуния может повысить безопасность на дорогах.