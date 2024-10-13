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Буксующие фуры, легковушки в кюветах — чем обернулся гололёд на трассах СКО

На автодорогах СКО полицейские оказали помощь водителям, попавшим в трудную ситуацию из-за гололёда, передаёт BaigeNews.kz.

Источник: ДП СКО

По данным департамента полиции СКО, на автодороге Челябинск — Новосибирск четыре фуры не смогли тронутся с места. 74-летний водитель легкового автомобиля, направлявшийся к внукам в Омск, сошёл в кювет.

Три случая произошли на автодороге Жезказган — Петропавловск. На 896 км на гололёде развернуло «КамАЗ», на 899 км сошла в кювет «ГАЗель», а на 940 км опрокинулся автомобиль Audi.

«Стражи порядка обеспечивали дорожную безопасность в местах происшествий, поддерживали связь с заинтересованными службами и руководителями предприятий, которые предоставляли спецтехнику».

сообщили в ДП.

Полицейские призывают водителей следить за прогнозом погоды, учитывать возможность образования гололедицы. В сложных погодных условиях следует по возможности воздержаться от поездок.

Отмечается, что в дороге необходимо соблюдать осторожность, снижать скорость, увеличивать дистанцию между транспортными средствами.