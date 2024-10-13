Что можно и нельзя делать в Григорьев день 13 октября на Григория Соломенного

День не походит для начала ремонта. Согласно приметам, все может надолго затянуться и результат окажется неудачным. Не следует лениться, а также поздно спать. Кроме того, 13 октября старались не ходить в гости и не принимать гостей. Считалось, что встречи обернутся скандалами.