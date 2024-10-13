Что можно и нельзя делать в Григорьев день 13 октября на Григория Соломенного

Православная церковь вспоминает 13 октября святого Григория Пельшемского. В народе отмечают Григорьев день, или день Григория Соломенного. Все по причине того, что в указанный день было принято сжигать старую солому.
День не походит для начала ремонта. Согласно приметам, все может надолго затянуться и результат окажется неудачным. Не следует лениться, а также поздно спать. Кроме того, 13 октября старались не ходить в гости и не принимать гостей. Считалось, что встречи обернутся скандалами.
По традиции, перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который православные верующие отметят 14 октября, было принято сжигать старую солому. Это делалось для того, чтобы избежать болезней. Кроме того, маленьких детей обливали водой, чтобы они не болели.
Согласно приметам, выпавший снег указывал, что зима наступит нескоро. В том случае, если к 13 октября журавли улетели на юг, то ждали суровую зиму. Сухой снег предупреждает об урожайном лете.
Тем временем мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.
А еще назван топ-5 изменений закона о занятости населения, касающихся каждого белоруса.
Ранее мы собрали новогодние спектакли и представления для детей 2024−2025 в Минске: афиша, билеты, расписание, купить билеты.