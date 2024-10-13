«Чудо природы: ступня длиной 51 см, ладонь – 31 см». Как выглядел и что умел делать самый высокий человек в мире - белорус Федор Махнов ростом 285 сантиметров

130 лет назад, в 1894 году, мир узнал о выступающем в цирке 16-летнем белорусе Федоре Махнове, рост которого тогда был 254 см, но юноша развивался и дорос до 285 см, а выше человека история не знает. И это не миф об исполинах некогда населявших землю, а медицинский факт. В подтверждение — фотографии гиганта Махнова, которые публиковали газеты Европы и Америки.
Отец Феди поднял на пару метров крышу дома.
Жизнь Федора, а родился он 6 июня 1878 года в деревне Костюки, что под Витебском, шла своим чередом со всеми ее трудами и горестями, как и у всех крестьянских детей. Но до тех пор, пока мальчишка не начал расти катастрофическими темпами.
В 8 лет ребенок не помещался на кровати, а в 12 вымахал за два метра. И это при том, что все в семье были люди как люди. Отец Феди был не рад такому росту сына, ведь ему приходилось шить на заказ, да и старого не доносит.
Исследовавшая жизнь гиганта краевед Маргарита Юшкевич рассказывала «Комсомолке»:
— У нас не осталось вещей Федора, но сохранился остов кровати, на которой он спал. Рассказывают, что кузнец сначала сделал ее на 25 см короче. Пришло время, и пришлось не только кровать менять, но и избу перекладывать. Отец Феди поднял на пару метров крышу дома.
Ну, ладно свой дом можно перестроить, а другие? Проблема — как бы найти себе подходящую кровать в гостинице, место в поезде или каюту на корабле — будет преследовать его во всех поездках и только в родном доме он будет чувствовать себя человеком.
Возможно, непростой характер гиганта от этой постоянной бытовой неустроенности, как и некоторые его поступки на протяжении жизни, которые окружающие называли хулиганством и просили помощи полиции.
А пока он был в деревне, применял силу по назначению. Помог, например, местному помещику очистить реку от валунов, чтобы те не мешали работе водяной мельницы.
Еще местные рассказывали байки, что озорной хлопец снимал шапки с обидчиков и засовывал их под срубы бань или вешал на конек крыши. А когда чуть подрос, то мог поднять взрослого человека, или затянуть в гору груженую телегу.
«Дамы и господа! Чудо природы, величайший человек в мире».
И вот такой детинушка, на фоне которого все другие детинушки терялись, как-то на базаре попался на глаза немецкому владельцу гастролировавшего на Витебщине цирка Отто Билиндеру.
Надо ли говорить, что для цирка, который в те годы собирал на показ всех необычных людей, это был бриллиант.
Отто уговорил отца отпустить сына на гастроли в Германию, было это примерно в 1894 году. Обещал, что оденет и обует, а Федор заработает столько денег, что станет богатым человеком. м много денег.
Как рассказывают, Отто не просто использовал его. Он нанял учителей, чтобы парень учился грамоте и немецкому языку. А сам учил его цирковым номерам.
В 16 лет Федор Махнов заключил первый контракт. И поехал по европейским городам…
Конферансье объявлял гвоздь программы: «Дамы и господа! Чудо природы, величайший человек в мире. Его рост 285 см, ступня длиной 51 см, ладонь — 31 см, а губы… Его губы, дамы и господа, шириной 10 см…».
К всеобщему восторгу появлялся Федор. Рассказывают, что он легко гнул подковы, крутил спирали из железных прутьев, поднимал платформу, на которой играл оркестр из трех человек…
В браке родились пять детей.
Выступая в цирке, он повидал мир и стал обеспеченным человеком. Но тянуло домой. Федор приезжал иногда в родную деревню с подарками. Деду, который его растил, привез хороший костюм и лакированные сапоги — богатство по тем временам.
Женился он в 20 лет. На семейную жизнь с таким гигантом не многие бы решились. А вот сельская учительница Ефросинья Лебедева не побоялась. Роста она была обычного, а значит более чем на метр ниже мужа. Родственники рассказывают, что на брак дали свою согласие священник и врач.
И в Европу Федор вернулся уже с женой, которая стала кассиром в цирке. В Германии родились двое их детей. Всего же у Федора и Ефросиньи было пять детей: три мальчика (Николай, Радимир, Галюн) и две девочки (Маша и Мария). Самый высокий из них — будущий кадровый военный Николай Махнов — был ростом около 190 см.
На заработанные в Европе деньги семья построила хуторское хозяйство. Новое место жительства народ назвал Великановым хутором. Дом Федора до наших времен не сохранился — разрушен во время войны. Но сельчане и по сей день называют это место Великаньим.
«Ужин: 1 литр супа, больше килограмма домашнего стейка…».
Новым этапом в жизни Федора Махнова стало путешествие в Америку, которое, как впрочем и вся его жизнь, изобилует легендами и противоречиями.
В сборнике «Витебский край» приводятся выдержки из американских газет, которые наперебой писали о визите человека небывалого роста.
В газете штата Вирджиния сообщают:
«Летом 1906 года Махнов пересек Атлантический океан. Путь в Америку начинался с Дувра, где как писали британские СМИ, понадобилось не менее 20 человек, чтобы насильно затащить русского гиганта на борт пассажирского лайнера “Претория”, так как он категорически отказывался плыть на пароходе».
Из «Нью-Йорк Таймс» становится понятно, в чем дело:
«Наконец место управляющего было отдано великану, который положив матрасы на пол, мог вытянуться поперек и чувствовать себя сравнительно удобно. Его аппетит насторожил стюардов, но так как пароходная компания взяла на себя обязательство доставить его, то он ел все, что хотел».
16 июня корабль пришвартовался в порту острова Эллис, расположенный в устье реки Гудзон в бухте Нью-Йорка. Здесь располагался самый крупный пункт приема иммигрантов в США. Многих людей здесь видывали, но не такого.
Как только Федор сошел на землю, все прекратили работу и побежали на него смотреть. Корреспондент «Нью-Йорк Таймс» не жалеет фантазии, описывая гостя: «Его шляпу можно было использовать как семейное хранилище; его нетканые носки покроют кровать, его перстень-печатка весит полфунта» и т.д.
А вот меню Махнова из американской газеты:
«Завтрак: 6 жаренных яиц, 12 пирожных с кремом, 1 литр кофе, 5 апельсинов, полбуханки хлеба; Обед: больше килограмма говядины, 3 стакана чая, 9 молодых картофелин, 4 длинных ролла, 3 песочных пирожных; Ужин: 1 литр супа, больше килограмма домашнего стейка, тыквенный салат, 7 кусков хлеба, 4 краба с мягкими панцирями, 500 грамм сливочного мороженого, пирог, два стакана лимонада».
То, что приезд Федора стал событием для Америки, свидетельствует его визит к президенту Теодору Рузвельту 20 июня 1906 года.
Пастор Дэвис, отец спортивного братства Америки, заявил: «Я с удовольствием познакомлю самого большого человека в мире с самым великим».
Рузвельту после рукопожатия пришлось откинуть голову назад, чтобы увидеть лицо Федора.
А во время визита Махнова в Центральный парк произошел казус.
Говорят, что Махнов похлопал по голове бронзовую скульптуру поэта Бернса. А полицейские решили, что он хочет ее свернуть. Но конфликт все же уладили.
Скелет исследовали ученые.
В Америке к нему начали поступать бизнес-предложения от Британского музея завещать им скелет, а некий доктор готов был заплатить за его мозг. К счастью для Федора, который очень боялся за свою жизнь, ему эти предложения не перевели.
Федор Махнов умер 28 августа 1912 года на 35-м году жизни. Говорят, что причиной смерти стало воспаление легких. Федор простудился на строительстве запруды на реке у хутора. Каменная кладка, начатая Махновым, сохранилась до сих пор.
Федор умер на родном хуторе, но тело его не оставили в покое. Спустя десятилетия представители Минского медицинского института уговорили вдову дать разрешение на эксгумацию. Потом о его скелете вышла научная статья.
Тело забрали в Минск, а одежду оставили в могиле. В институте недосчитались двух косточек руки — предполагают, что они остались в могиле. А скелет исчез. Здание института во время войны было разрушено.
В 2018 году в Витебске установили памятник Федору Махнову. Махнов бронзовый и, разумеется, большущий. Вместе с цилиндром — 312 сантиметров, а весит более тонны. Но исторический вес этого человека измерить невозможно.
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