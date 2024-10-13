Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в центре Москвы 13 октября из-за марафона

«Так, нельзя будет проехать по ул. Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская, Крымский Вал, Коровий Вал, Большая Ордынка, Балчуг, Яузская, Тверская, Моховая и Охотный Ряд, а также Лубочному и Большому Путинковскому пер.», — говорится в сообщении.
Помимо этого, закроют для транспорта Лужнецкую, Новодевичью, Саввинскую, Ростовскую, Смоленскую, Николоямскую, Костомаровскую, Полуярославскую, Серебряническую, Москворецкую, Котельническую, Гончарную, Краснохолмскую, Кремлевскую, Пречистенскую и Фрунзенскую набережные. Ограничения также коснутся Смоленского, Новинского, Зубовского, Яузского, Покровского, Чистопрудного, Сретенского, Рождественского, Петровского, Страстного и Тверского бульваров и ряда проездов — Садовнического, Устьинского, Театрального, Китайгородского.
Будут закрыты Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский, Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель, Смоленская, Лубянская, Новая и Старая площади. Кроме того, с 0:01 13 октября до окончания марафона на участках ограничений нельзя будет парковаться. Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее. Подробности можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.