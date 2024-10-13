Движение транспорта временно перекроют на ряде улиц в центре Москвы 13 октября из-за марафона

Будут закрыты Крымский, Малый Москворецкий, Большой Устьинский, Астаховский, Костомаровский, Малый Устьинский мосты, а также Октябрьский тоннель, Смоленская, Лубянская, Новая и Старая площади. Кроме того, с 0:01 13 октября до окончания марафона на участках ограничений нельзя будет парковаться. Автомобилистам рекомендуют планировать маршруты заранее. Подробности можно узнать на официальном сайте Центра организации дорожного движения.