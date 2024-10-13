Шипит в Полесье: домовой уж, зеленый змий и другие чудеса Белоруссии

Левкиевская справедливо говорит о невысокой научной ценности изысканий Шпилевского, которым, тем не менее, не откажешь в литературной изобретательности, а именно она прежде всего привлекает в любой мифологии широкого читателя, не слишком разделяющего беспокойство историка или филолога насчет достоверности. Хорошо, конечно, когда в такой книге, как «Белорусские мифы», задействован аутентичный полевой материал, то есть записанные фольклористами былички местных жителей: о вечных спорах Бога с «нечистиком» (чертом), о ведьмаке, которого можно узнать по мухам в носу, о личной встрече с духом-покровителем дома, домовым ужом («Плохого он не делает. Дети в миске кислое молоко едят — и он с ними ест. Бить его нельзя: он приятель, от него всё человеку ведется, везет ему, скотина примерная») или с другим пресмыкающимся феноменом, летучим змеем-обогатителем: «Змий прилетал к человеку, которому гроши носит, богатство носит. У нас говорили: к Плеваку [фамилия односельчанина] змей прилетал этой ночью. Зеленый и красный такой, всё прилетал, носил деньги, богатство (с. Пирки Брагинского р-на Гомельской обл., 1984 год)».