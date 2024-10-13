Каналья: в Москву на выставку прибыл настоящий д’Артаньян

— Первый раз я приехал в Россию в 1963 году и влюбился в эту страну, и до сих пор это моя любовь, к которой я всегда рад вернуться, — признался «Известиям» Эмери де Монтескью д’Артаньян. — Я был здесь сначала как обычный турист, потом как депутат, затем в качестве сенатора. Никакие санкции мне не помешают быть честным и преданным России. Кстати, я лично знаком с Михаилом Боярским, сыгравшим д’Артаньяна в кино. И признаюсь, он на самом деле мушкетер.