Каналья: в Москву на выставку прибыл настоящий д’Артаньян

Потомок героя Александра Дюма герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян посетил выставку в Музее военной формы РВИО и признался в любви к России. Выставочный проект «Один за всех и все за одного» посвящен 180-летию издания историко-приключенческого романа «Три мушкетера» и 45-летию выхода на экраны культового советского фильма Георгия Юнгвальд-Хилькевича. «Известия» побывали на открытии и познакомились с настоящим д’Артаньяном.
На ступеньках парадного входа Музея военной формы гостей встречали стражники в форме гвардейцев. «Bonjour», — приветствовали красивые мужчины в шляпах.
Экспозиция сразу переносит в мир героев романа Дюма. В первом зале — бронзовый памятник четырем мушкетерам в миниатюре. Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян скрестили шпаги. Это миниатюра реального монумента работы Зураба Церетели. Российский скульптор создал его и передал Франции. Сейчас он стоит на родине мушкетеров в Гаскони.
На подиуме — костюмы героев романа Александра Дюма, выполненные в серо-голубой цветовой гамме. Это работы студентов ГИТИСа, которые по просьбе музея сшили их к выставке. А в витринах за стеклом — узнаваемые костюмы из фильма про мушкетеров. Тут черное платье Миледи с воротником из белой норки, доспехи стражников, наряды офицеров королевской гвардии, придворных дам. Их можно увидеть в картине Юнгвальд-Хилькевича «Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини».
— В 14 лет Георгий Эмильевич получил травму ноги и был вынужден долгое время лежать неподвижно в гипсе, — вспоминает вдова режиссера Надира Юнгвальд-Хилькевич. — Не сойти с ума ему помогли «Три мушкетера» Александра Дюма. И когда он стал режиссером, решил отдать дань этому роману.
Среди гостей открытия выставки — представители французской дипломатии и бизнеса. Посетил музей и помощник президента Владимир Мединский.
На стенах вывешены портреты Анны Австрийской и Людовика XIII, а также изображения всех прототипов героев романа Дюма — кардинала Ришелье, Бекингема, леди Винтер. Писатель в своих сочинениях изменил ход событий. Его герои де Тревиль и д’Артаньян служили вместе. Но в жизни они никогда не встречались. Когда Тревиль закончил свою службу, к мушкетерам присоединился д’Артаньян.
В витринах есть очень интересные экспонаты. Например, портновские ножницы в золотом чехле. При необходимости из него достается холодное оружие — трехгранный стилет. Тут же меч палача, клеймо в виде цветка лилии для клеймения женщин с пониженной социальной ответственностью.
В экспозиции много оружия. Кавалерийские пистолеты с колесцовыми замками, украшенными резьбой, шпаги, рапиры с ажурными чашеобразными гардами, мушкетерские пороховницы. Оружие демонстрировало достаток обладателя, а еще мастерство изготовителя. Внимательный зритель разглядит в изгибах рукояти шпаги череп с глазницами. Символизм для того, кому смерть не страшна. А еще доспехи — латы, шлемы. Рядом гравюры из собрания Государственного Эрмитажа с изображением мушкетеров в седле. В чертах наездника кто-то узнает Михаила Боярского, главного д’Артаньяна всея Руси.
— А это потрясающее седло кавалерийское с кобурой-ольстрой, которое сохранилось в Музее формы и одежды Центрального музея Вооруженных сил, — рассказывает директор Музея военной формы Елена Синицина. — Ему почти 400 лет. Мы смотрим на него и вспоминаем слова из песни Дунаевского: «Опять скрипит потертое седло».
Подобные седла использовались в европейских армиях на протяжении XVII-XVIII веков. В России их называли немецкими и использовали в полках тяжелой кавалерии. Вниманию посетителей доступны самые разнообразные экспонаты: подлинное оружие XVII века, гравюры, книги, документы и фото, реконструкции исторических костюмов, оригинальный реквизит со съемок советского фильма, а также огромное количество не менее интересных предметов, точно передающих настроение эпохи. Экспозиция рассказывает и об истории российских мушкетеров — стрелецких и солдатских полках. Это сделано, чтобы наши посетители лучше понимали дух той эпохи.
— Как и стрельцы, мушкетеры были элитой, а в эпоху Людовика XIV они были отправлены в Россию в качестве дипломатов, — рассказал «Известиям» герцог Эмери де Монтескью д’Артаньян. — Конечно, мушкетеры занимали отдельное место в истории, но Александр Дюма сумел превосходно воспеть их образы в литературе и сделать их узнаваемыми.
Эмери де Монтескью не однофамилец, он реальный потомок д’Артаньяна. Герцог также является капитаном Общества мушкетеров Арманьяка.
— Первый раз я приехал в Россию в 1963 году и влюбился в эту страну, и до сих пор это моя любовь, к которой я всегда рад вернуться, — признался «Известиям» Эмери де Монтескью д’Артаньян. — Я был здесь сначала как обычный турист, потом как депутат, затем в качестве сенатора. Никакие санкции мне не помешают быть честным и преданным России. Кстати, я лично знаком с Михаилом Боярским, сыгравшим д’Артаньяна в кино. И признаюсь, он на самом деле мушкетер.
Общество мушкетеров Арманьяка приняло в свои ряды несколько выдающихся россиян, в том числе и народного артиста. Как говорит герцог, д’Артаньян уже давно стал одним из самых известных международных героев, поэтому о нем каких только фильмов не снимали, каких только повествований не было. Он относится к этому как к неизбежности.
— В моем замке хранится редкая шпага капитана де Тревиля, которая датируется XVII веком, — рассказал д’Артаньян. — На выставку я ее не мог привезти, сейчас это сложно. А сдать ее в багаж рискованно. То, что представлено на выставке, очень высокого качества. Россия всегда отличалась серьезной организацией выставок.
Для экспозиции специально создан аудиогид, с ним обзор экскурсии информативнее. Благодаря аудиогиду можно узнать больше как о самой выставке, так и об экспонатах, которые ярко иллюстрируют малоизвестные факты из жизни Александра Дюма, о его романе, съемках фильма «Д’Артаньян и три мушкетера». Один из залов экспозиции посвящен картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича, которой исполняется 45 лет. Для фанатов советского кинематографа он будет интересен. Здесь можно увидеть кинокамеру, хлопушку, а главное — костюм народного артиста России Михаила Боярского. За стеклом витрины — голубой плащ мушкетера, шляпа с пером, замшевые сапоги. Рядом на экранах показывают фильм. А в фотозоне можно и самому примерить мушкетерское одеяние.
— Надеюсь, что наша выставка привлечет большое внимание. Очень хочется, чтобы дети, которые будут приходить к нам в музей, познакомились и с великим произведением Александра Дюма, — мечтает директор Музея военной формы Елена Синицина.
Для создания выставки использованы материалы из фондов государственных и частных музеев России, театров и театральных вузов, а также собраний частных коллекционеров. Выставочный проект создан при поддержке Фонда президентских грантов. И, разумеется, в фойе музея есть сувениры с цитатами из фильма о мушкетерах: «Каналья!», «Тысяча чертей!», «Вторая часть Марлезонского балета», «Лучший способ не выдавать тайны, это вообще ее не знать». Выставка «Один за всех и все за одного» в Музее военной формы работает до 8 марта.