Экс-премьер Венгрии Дюрчань получил штраф за оскорбление Орбана

Бывший венгерский министр Ференц Дюрчань рассказал, что спикер парламента страны Ласло Кевер оштрафовал его почти на 40 тысяч долларов за оскорбление Виктора Орбана.
Он уточнил, что размер штрафа составил 38 тысяч долларов.
«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдётся мне в 14 миллионов форинтов. Меня на столько оштрафовали», — написал Дюрчань в своём блоге в соцсетях.
В настоящее время Дюрчань является депутатом от оппозиционной партии «Демократическая коалиция».
Инцидент случился в начале октября в ходе дебатов. Парламентарий заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «продал честь, независимость и самостоятельность» государства. Кевер распорядился, чтобы Дюрчань завершил своё выступление и вернулся на место.
Парламентарий в своём блоге отметил, что планирует оспорить штраф в Европейском суде по правам человека.
Ранее сообщалось, что венгерский министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что высказывание кандидата в президенты Соединённых Штатов Камалы Харрис о Викторе Орбане являются «не лучшим стартом».