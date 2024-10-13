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Путин: Россия устранит разрушения в новых и приграничных регионах

Восстановление будет проводиться шаг за шагом.
Источник: Аргументы и факты

Российская Федерация восстановит всё, что подверглось разрушениям в новых и приграничных регионах страны, заявил российский лидер Владимир Путин.

Он подчеркнул, что восстановление будет проводиться шаг за шагом. Кроме того, РФ в приоритетном порядке продолжит помогать сельхозпроизводителям. Помимо этого, будут создаваться условия для «реализации аграрного потенциала исторических территорий».

Заявление прозвучало в ходе обращения к аграриям по случаю их профессионального праздника.

«В приоритетном порядке продолжим оказывать вам необходимую помощь. Шаг за шагом обязательно восстановим и отстроим все, что было разрушено и повреждено. И, конечно, будем создавать условия для реализации богатейшего аграрного потенциала наших исторических территорий, воссоединившихся с Россией», — заявил президент РФ.

Ранее Путин заявил, что Москва не будет откладывать вопросы развития новых территорий. При этом он подчеркнул, что основной главной задачей остаётся обеспечение безопасности.