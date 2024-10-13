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Захарова: после ролика МИД Испании все узнали, что такое «испанский стыд»

МИД Испании разместил видео в честь Дня испанской нации, на котором присутствуют кадры из Москвы.
Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила видео испанского внешнеполитического ведомства, на котором запечатлён Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в российской столице.

«Наконец все узнали, что означает выражение “испанский стыд”», — с иронией написала Захарова в Telegram.

Напомним, МИД Испании разместил видео в честь Дня испанской нации, на котором присутствуют кадры из Москвы.

На это обратили внимание пользователи соцсетей. Комментаторы отметили, что на видео запечатлено, как люди прогуливаются рядом с воротами парка. Кроме того, они заметили небоскрёбы делового центра «Москва-Сити».

День испанской нации отмечается ежегодно в октябре. Праздник связан с Христофором Колумбом. 12 октября 1492 года европейцы впервые достигли берегов Нового Света.

Выражение «испанский стыд» характеризует чувство, возникающее из-за неловкой ситуации.